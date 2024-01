Job-Alarm: Unserem Land gehen die „Anpacker“ aus!

Nach Corona kommt die Krise, so ähnlich könnte man die aktuelle Situation am heimischen Arbeitsmarkt beschreiben. Während die einen Arbeitszeitverkürzung und generell mehr „Work-Life-Balance“ (also weniger Arbeit, mehr Freizeit) trommeln, suchen die heimischen Betriebe und ihre Arbeiter und Angestellten händeringend neue Fachkräfte - und vor allem „Anpacker“.