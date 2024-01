Doppelsieg knapp verpasst - Pinkelnig auf Platz 2

Kramer nicht am Start

Lisa Eder als Neunte und Jacqueline Seifriedsberger auf Platz elf durften sich am Sonntag ebenfalls über ein gutes Ergebnis freuen. Julia Mühlbacher wurde 18., Chiara Kreuzer belegte den 23. Rang. Nicht am Start war in Slowenien aufgrund von Magen-Darm-Beschwerden Sara Marita Kramer. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit zwei Weltcup-Springen in Willingen/Deutschland.