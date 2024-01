Capitals verlieren nach 3:0-Führung in Bozen 3:7

Die Innsbrucker gingen in Ljubljana schon nach 16 Sekunden durch Kevin Roy in Führung, doch in der zehnten Minute drehten die Slowenen die Partie innerhalb von zwölf Sekunden mit Treffern von Maris Bicevskis und Ville Leskinen. Von diesem Tiefschlag erholten sich die Tiroler nicht mehr, am Ende gab es einen verdienten Erfolg des Tabellen-Neunten.