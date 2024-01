Jäger wollte Gams bergen und stürzte tödlich ab

Der Jäger (49) aus Hessen wollte am Fuderheuberg die Gams bergen, die er geschossen hatte. Die erlegte Gams war rund 50 Meter weit in eine Rinne abgerutscht. Beim Versuch, das Tier zu bergen, rutschte der Mann aber aus und stürzte in die Tiefe. Der 49-Jährige konnte nach dem Absturz noch selbst den Notruf wählen. Als der Notarzt mit einem Helikopter den Unfallort erreichte, war der Jäger bereits seinen schweren Verletzungen erlegen.