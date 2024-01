Droht Priester wegen Sprachbarriere das Aus?

Brief an Bischof

Doch jetzt setzen sich Fürbitter in einem Brief an Bischof Schwarz persönlich für Paulinus ein. Unter jenen, die ihn von Herzen gerne behalten würden, sind der Kremser Stadtchef Reinhard Resch und Dr. Günther Schwaiger. Was die beiden in ihrem Gesuch eint: Sie sind mit anderen Ärzten ehrenamtlich beim Verein „Chioma Austrian Hospital Projekts“.