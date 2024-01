Fischler: Kein Ukraine-Beitritt ohne EU-Reform

Fischler glaub nicht an raschen EU-Beitritt der Ukraine

Fischler, der nach seiner Zeit als EU-Kommissar unter anderem als Berater für den damaligen Beitrittskandidaten Kroatien tätig war, glaubt nicht an eine rasche EU-Mitgliedschaft der Ukraine. „Realistischerweise muss man mit einer Dimension von 20 Jahren rechnen, bis eine volle Integration der Ukraine möglich ist“, sagte er. „Aber sie brauchen ohnehin 20 Jahre, bis sie den Wiederaufbau geschafft haben.“ Dieser habe eine viel größere Priorität als die Frage der EU-Agrarzahlungen. In ländlichen Gebieten mangle es aber noch an grundlegender Infrastruktur wie etwa Internetleitungen, Straßen oder Abfall- und Abwasserentsorgungsanlagen. In den urbanen Zentren sei das Land aber schon sehr weit. „Ich bin immer wieder dort und staune, wie gut die Entwicklung ist“, so Fischler.