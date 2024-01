Polizei findet drei Tote in deutschem Wohngebiet

In der deutschen Stadt Montabaur hat am Donnerstagmorgen Ausnahmezustand geherrscht: Die Polizei wurde alarmiert, weil sich ein Mann wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befinde, ein Wohngebiet wurde daraufhin abgesperrt. Als Beamte in eine Wohnung eindrangen, fanden sie schließlich drei Leichen vor - darunter ein Kleinkind.