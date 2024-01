Carolin Kebekus ist zum ersten Mal Mama geworden

Keine Babypause geplant

Trotz Babys müssen die Fans aber auch 2024 nicht auf Kebekus verzichten, wie es in der Mitteilung des Managements weiter hieß. Weitere Auftritte seien geplant, etwa im April mit ihrer Band BeerBitches bei einem Benefizkonzert in Köln. Ab September steht dann die große Tour mit ihrem neuen Solo-Programm an, neue Folgen der „Carolin Kebekus Show“ in der ARD seien geplant.