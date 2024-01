Leiche in Neuer Donau: Identität weiterhin unklar

Ein Spaziergänger hatte den leblosen Körper des Mannes am Mittwoch zu Mittag entdeckt und dann die Einsatzkräfte alarmiert. Im Gespräch mit der „Krone“ schilderte der Zeuge den Vorfall. „Zuerst dachte ich, es handelt sich um eine Puppe“, so der Wiener. Dem war leider nicht so: Nur kurze Zeit später musste die Rettung den Tod des Mannes feststellen.