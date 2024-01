Phoenix Suns fixieren bei Dallas 7. Sieg in Serie

Golden State Warriors siegen gegen die Atlanta Hawks

In San Francisco holten die Golden State Warriors im ersten Spiel seit dem Tod ihres Co-Trainers Dejan Milojevic einen Sieg gegen die Atlanta Hawks. Vor dem 134:112 erinnerten beide Teams in einer emotionalen Zeremonie an den Serben, der vergangene Woche völlig unerwartet an den Folgen eines Herzinfarkts gestorben war. Zwei Warriors-Spiele waren daraufhin abgesagt und verschoben worden.