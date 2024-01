Nach Kältefront folgt am Wochenende Sonnenschein

Sehr sonniges Wetter am Samstag

Am Samstag halten sich die Restwolken der Nacht entlang der Alpen noch bis in den Vormittag hinein und lösen sich anschließend auf. Somit kann sich das sehr sonnige Wetter verbreitet einstellen. Der Wind weht am Alpenostrand und im östlichen Flachland noch lebhaft, abschnittsweise sogar kräftig aus West-Nordwest. Ansonst ist er meist nur schwach bis mäßig zu spüren. In der Früh hat es minus vier bis plus fünf Grad, untertags vier bis elf Grad.