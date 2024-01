Kurz-Prozess: Blümel und zwei Russen

Großspender-Familie der Liste Kurz als Zeuge

Den Prozessauftakt 2024 macht am Dienstag ein ÖBAG-Aufsichtsratsmitglied - die Tirolerin Iris Ortner. Die Managerin führt das Familienunternehmen IGO mit über 20.000 Mitarbeitern. Ihr Vater Klaus Ortner spendete fast eine Million an die Liste Kurz 2017. Das brachte dem Großspender den Verdacht ein, dass er das ÖBAG-Aufsichtsratsmandat für seine Tochter „gekauft“ hätte. Im Ibiza-U-Ausschuss wies er den Vorwurf empört zurück: „Das hat meine Familie nicht nötig, ich würde mich genieren“, so Ortner im Jahr 2020.