Manuel Feller hadert: „Es tut schon weh, weil …!“

Drei der fünf Saison-Slaloms hatte er bisher gewonnen, ausgerechnet zuletzt in Kitzbühel und heute beim Nightrace in Schladming ist ihm der Sprung aufs Podest allerdings verwehrt geblieben - kein Wunder, dass Österreichs Technik-Aushängeschild Manuel Feller mit Platz 5 in der Steiermark gehadert hat!