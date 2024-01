So könnte der Kulm aus dem „Winterschlaf“ erwachen

Das machen andere Schanzen

Was alles möglich ist, zeigt die Konkurrenz. Weltweit gibt es neben dem Kulm nur noch drei aktiv genutzte Flugschanzen, deren Betreiber in Bezug auf ganzjährige Nutzung kreativ wurden: In Planica wartet neben der angeblich „spektakulärsten Zipline der Welt“ ein Wintersport-Museum und ein Windkanal. In Vikersund kann man sich über 540 Meter Länge mit bis zu 95 km/h abseilen. Und in Oberstdorf gibt es Flug-Feeling mit Virtual-Reality-Brille und ein Restaurant.