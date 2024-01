Ukrainische Gefangene stürzen offenbar in den Tod

Immer wieder Vorfälle in Belgorod

In der Region Belgorod, die an die umkämpfte ostukrainische Region Charkiw grenzt, hatte es nach russischen Angaben zuletzt immer wieder ukrainische Angriffe gegeben. Moskau hatte bereits am 30. Dezember von einem groß angelegten ukrainischen Angriff auf Belgorod berichtet, bei dem es mindestens 25 Tote und mehr als 100 Verletzte gegeben haben soll. Die Ukraine übernimmt in der Regel nicht offiziell Verantwortung für Schläge innerhalb Russlands.