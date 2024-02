Natalie O‘Hara huldigt großer jüdischer Pianistin

In der Hölle des KZ Theresienstadt spielte Alice Herz-Sommer während des Zweiten Weltkriegs mehr als 100 Konzerte. Während rund um sie herum Hunger, Leid und Tod herrschten, spielte sie Beethoven, Bach und die 24 Etüden Chopins. Ohne Partituren, aus dem Gedächtnis heraus. „Die Musik ist ein Zauber“, sagte Herz-Sommer später in einem Interview, „die Musik war für die Leute das Essen.“ Für das Holocaust-Opfer war die Musik der Schlüssel zum Überleben und zur Fröhlichkeit in den dunkelsten Zeiten der Menschheit. Ihrem Sohn Raphael konnte Herz-Sommer im KZ jahrelang eine heile Welt vorgaukeln. So heil, dass er in seinen Memoiren davon sprach, in Theresienstadt eine glückliche Kindheit erlebt zu haben. Die aus einer musikalischen Familie stammende Künstlerin verbot sich zeit ihres Lebens schlechte Laune. „Mein Optimismus hat mir durch die dunkelste Zeit in meinem Leben geholfen. Ich interessiere mich für die schönen Dinge im Leben.“