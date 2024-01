Wie Taylor Swift Wiens Tourismus ankurbelt

Nach der Krise kam Wien touristisch wieder schneller auf die Beine als viele andere Städte. Mit 17,3 Millionen Nächtigungen liegt man nur mehr zwei Prozent hinter dem Rekordjahr 2019 und bereits über 31 Prozent über dem Vorjahr. Wiens Comeback ist aber nicht nur im Bezug auf die Masse beeindruckend. Das Jahr 2023 markiert das zweite Mal in der Geschichte Wiens, dass die Beherbergungsbetriebe die magische Umsatzgrenze von einer Milliarde Euro durchbrachen, und das bereits vor dem Dezember. Großereignisse wie die Konzerte von Taylor Swift oder Coldplay lassen die Hotelbuchungen in die Höhe schnellen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.