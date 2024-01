Bei spätem Baby-Alarm muss improvisiert werden

So könnte es mit dem Auftritt am 9. März im Brucknerhaus eng werden. „Das kommt auf die Babys an“, so Steffi. Fix ist dennoch, dass das musikalische Trio anlässlich des Weltfrauentags einen Konzertabend plant. „Wir geben den Frauen eine Bühne. Dieser Tag ist ein passender Anlass, doch die Anliegen bleiben 365 Tage im Jahr bestehen und gehören ins Rampenlicht.“ Mit dabei auch der Chor des musischen Gymnasiums Honauerstraße Linz sowie die Linzer Theaterkompanie.