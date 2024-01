Steirerin (34) wollte Vater und Patientin töten

„Dachte, sie ist tot“

Danach wurde sie in die Nervenklinik eingewiesen. Aber auch dort eskalierte die Lage völlig: „Sie war so lieb zu mir und wollte, dass ich ihr mein Zimmer zeige“, erzählt eine ältere Patientin dem vorsitzenden Richter Christoph Lichtenberg und den Geschworenen. „Auf einmal hat sie mich hineingezerrt, aufs Bett gestoßen und mich so lange gewürgt, bis ich bewusstlos wurde.“ „Als ich reingekommen bin, war die Patientin schwarz-blau im Gesicht, ihre Augen waren weit aufgerissen“, erzählt eine Krankenhaus-Mitarbeiterin, die sofort Alarm schlug. Das Opfer konnte reanimiert werden.