Slowakischer Premier: In Kiew herrscht kein Krieg

Will Militärhilfen einstellen

Der seit Oktober amtierende Fico hatte einen Kurswechsel in der Außenpolitik angekündigt. So will er unter anderem die Militärhilfen an das Kriegsland einstellen (siehe Video oben). Seiner Ansicht nach wird der Krieg dadurch nur verlängert. Dennoch will sich Fico am Mittwoch in der westukrainischen Stadt Uschorod erstmals mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal treffen. Die Stadt liegt an der Grenze der beiden Länder.