„Russland-Freund“ Fico übernimmt in der Slowakei

Koalitionsgespräche im Eiltempo

Fico war von Präsidentin Zuzana Čaputová in der Vorwoche mit der Regierungsbildung beauftragt worden. Am Dienstag beschloss der Vorstand von Pellegrinis Hlas einstimmig, Koalitionsgespräche mit Smer und SNS beginnen zu wollen. Mit der SNS hatte Fico bereits in der Vergangenheit regiert, was ihm eine Rüge der EU-Sozialdemokraten eingetragen hatte. Auch diesmal steht wieder eine Suspendierung von Ficos Mitgliedschaft in der europäischen Parteienfamilie im Raum.