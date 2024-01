„Mordaufruf“: Ermittlungen wegen Anti-AfD-Plakat

Die Ermittlungen richten sich derzeit gegen Unbekannt. Mehrere Personen hatten das Plakat in die Höhe gehalten, wie auf Aufnahmen, die in den sozialen Medien verbreitet wurden, zu sehen ist. Das Plakat war am Samstag bei einer Antifa-Demo in der westdeutschen Stadt Aachen gezeigt worden, die nach Polizeiangaben aber auch ein bürgerliches Publikum anzog. In der Spitze hätten sich etwa 10.000 Menschen an dem Protestmarsch gegen Rechts beteiligt. Angemeldet gewesen seien ursprünglich nur 150 Personen. Seitdem hätten die Polizei zahlreiche Anfragen zu dem Plakat erreicht.