Verpackungsspezialist Alpla expandiert in Karibik

Der 1975 gegründete Verpackungsspezialist Fortiflex ist mit einem Sortiment von mehr als 700 Produkten einer der führenden Hersteller in Mittelamerika und der Karibik. „Durch die Übernahme stärken wir unsere Position, erweitern unser Portfolio und schaffen die Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Region“, betont Carlos Torres, Alpla Managing Director Mexico, Central America and the Caribbean. Alle 102 Mitarbeiter wurden von Alpla übernommen.