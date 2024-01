„Wer keine Stiefel hat, dem bringe ich welche!“

Massive Engpässe bei Exekutivbeamten in den Bezirken Liezen und Bruck-Mürzzuschlag, bis zu 100 fehlende Polizisten in der Landeshauptstadt Graz: Unsere jüngsten Berichte über die Personalmisere bei der steirischen Polizei sorgten weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus für Gesprächsstoff und erhöhte Betriebsamkeit sowohl in der Grazer Burg als auch im Innenministerium. Weshalb ÖVP-Landeshauptmann Christopher Drexler am Dienstag mit der „Krone“ zum Sicherheits-Gipfel in die Grazer Burg rief.