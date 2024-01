Wir leben auf großem Fuß - einst war 35 normal

Die Querung zur Landstraße hat sich in den letzten Jahren wahrlich gemausert und hält so manch besonderes Geschäft bereit. So etwa auch das „Stadtherz“, das Schuhmachermeister Siegfried Hain und seine Dorit in der Bischofstraße 9a betreiben und dort Schönes und Nützliches in Sachen Wohnen und Schenken bieten.