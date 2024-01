Dieses Zaubertor ist die absolute Nummer eins

Bundesliga-Spielerin der Saison 2022/23, „Bruno“-Gewinnerin und nun auch noch die Wahl zum ÖFB-Teamtor des Jahres. Bei Eileen Campbell, die in der Winterpause von der SPG Altach/Vorderland in die deutsche Bundesliga zum SC Freiburg gewechelt ist, läuft es derzeit - was sich auch in ihrem Marktwert niederschlägt.