So will die Steiermark gefährdete Arten retten

Naturschutz-Landesrätin Ursula Lackner, LH-Stv. Anton Lang (beide SPÖ), Franz Titschenbacher (Präsident der Landwirtschaftskammer), Landesjägermeister Franz Mayr-Melnhof-Saurau, Landesnaturschutzbeauftragter Christian Mairhuber, Bernd Osprian vom Städtebund sowie Martin Ozimic vom Gemeindebund unterzeichneten am Montag den neuen Bündnisvertrag „NaturVerbunden“. Das breite Bündnis, das in dieser Form einzigartig in Österreich ist, strebt die bessere Vernetzung von Naturräumen in der Steiermark an. Damit will man den rasanten Artenverlust stoppen.