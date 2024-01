Haftstrafen nach Handel mit 143 Kilo Rauschgift

Die fünfköpfige Gruppe ging organisiert vor: Die Hauptangeklagten - zwei bosnische Brüder (33, 43) - organisierten die Schmuggel-Fahrten, ein weiterer Bruder (30) fungierte als Aufpasser. Der vierte (58) und der fünfte Angeklagte (41) stellten jeweils Lagerräume zur Verfügung. Entlarvt wurde die Gruppe durch Chatnachrichten in einem Messenger-Dienst. Alle Verteidiger kündigten Geständnisse an: Einige der Angeklagte seien drogenabhängig gewesen und hatten sich zu den Geschäften verleiten lassen, andere gaben über ihre Anwälte Schicksalsschläge als Grund für den Einstieg ins Drogen-Geschäft an.