350 Kilo Suchtgift über Grenze geschmuggelt

Im Detail soll der Angeklagte 350 Kilo Rauschgift von Slowenien nach Salzburg geschmuggelt haben - meist mittels Lkw-Fahrten über die Karawanken. Auch andere Kuriere soll er bestimmt haben, heißt es. Zudem soll er die Drogen von Juni 2019 bis zum 15. Mai 2023 an mehrere Abnehmer, darunter auch andere Dealer verkauft haben - am genannten Datum kam es zu einer Razzia in den Wohnräumen des Angeklagten. Beamte fanden da noch drei Kilo Cannabis und ein Kilo Kokain. Die nicht rechtskräftige Anklage ist am Landesgericht eingelangt, einen Prozesstermin gibt es noch nicht.