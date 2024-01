Csello-Mühle fördert lokale Stars und Talente

Auftakt mit Woodstock-Gschnas

Gestartet wird in die neue Csello-Saison aber schon am 3. Februar mit dem Woodstock-Gschnas. Für die passende 1960er-Jahre-Musik von Jimi Hendrix, Santana, Joe Cocker und The Who sowie stimmungsvolle Live-Performances sorgen bei der Mottoparty, zu der jeder im Hippie-Outfit kommen kann, übrigens DJ Rolling Bone und die burgenländische Pop/Rock-Band „Die Präsidenten“.