Linz siegt in Innsbruck, KAC weiter obenauf

In Innsbruck bewies Linz nach vier Niederlagen in Serie Kämpfergeist. In der 35. Minute mit 2:4 in Rückstand liegend, retteten sich die Linzer dank Niklas Würschl (39.) und Graham Knott (41.) noch in die Overtime. Dort wurde Knott zum Matchwinner, die Linzer verbesserten sich auf Rang sechs. Innsbruck ist weiter Vierter.