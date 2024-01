Ritter der Gaumenfreude stürmen die „Tafelrunden“

Tourismus-Erfolgsstory hinterleuchtet

Dass die Zahl der „Wiederholungstäter“ angesichts der frisch-regionalen Gaumenfreuden hoch ist, versteht sich. Die „Krone“ hat aber genauer nachgefragt, was diese weinviertelweite Erfolgsstory ausmacht. Gestartet wurde 2011 mit neun kleinen Tafeln, heuer sind es dreimal so viel Termine bei stetig steigenden Besucherzahlen: 21.500 waren es, die an den stets weiß gedeckten Tischreihen bei in Summe schon 253 Events bereits Platz genommen haben.