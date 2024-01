Die Krone des Weines in NÖ sucht ein neues Haupt

Die Voraussetzungen

Voraussetzungen sind stilsicheres Auftreten, Fachwissen, das idealerweise auf Erfahrungen in einem Weinbaubetrieb fußt sowie auf Deutsch und Englisch vermittelt werden kann, und Reisebereitschaft. „Der Bogen der Auftritte spannt sich vom klassischen Weinfest über Vorträge vor Fachpublikum aus Handel und Gastronomie bis hin zu Promotionstouren bis in den asiatischen Raum“, fasst der Präsident des Weinbauverbands zusammen. Und zudem übernimmt die gekrönte Niederösterreicherin in ihrer Amtszeit ein Jahr lang auch die Funktion der österreichischen Weinkönigin.