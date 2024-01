Österreichs Boarder zeigten in Bulgarien auf

Am Samstag waren die ÖSV-Asse erstmals in dieser Saison im Snowboard-Weltcup nicht aufs Podest gefahren. Am Donnerstag steht im slowenischen Rogla ein Parallel-Riesentorlauf auf dem Programm, bevor es kommendes Wochenende nach Österreich auf die Kärntner Simonhöhe (27./28.) geht.