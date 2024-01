Markus Wallner und das Mantra vom Vorarlberger Weg

Insofern war es nur konsequent, dass er beim Neujahrsempfang im Rankweiler „Firmament“ geradezu mantraartig die Vorzüge des „Vorarlberger Weges“ betonte: „Es ist notwendiger denn je, unsere Eigenständigkeit zu behalten. Diese Kraft hat uns über viele Jahre hinweg Vorteile gegenüber allen anderen Bundesländern verschafft“, rief Wallner den rund 370 Funktionären zu - und erntete dafür großen Beifall. Auch jetzt in der Krise zeige sich, dass die Probleme am effizientesten auf Landesebene gelöst werden: „Darum haben wir die beste Wohnbauförderung und den niedrigsten Strompreis Österreichs. Und darum können wir mit gezielten Entlastungsmaßnahmen in schwierigen Zeiten auf der Seite der Bürger gegen die Teuerung ankämpfen.“