Schauspielerin Ashley Park lag auf Intensivstation

Beziehung öffentlich gemacht

Inzwischen habe sich ihr Gesundheitszustand trotz „unerträglicher Schmerzen“ und anfänglicher Befürchtungen wieder verbessert. Die Schauspielerin, die aus den Netflix-Serien „Emily in Paris“ und „Beef“ bekannt ist, bedankte sich bei dem medizinischen Personal und ihrem Freund, dem britischen Schauspieler Paul Forman. Zuvor war öffentlich nicht bekannt, dass die beiden ein Paar sind. Forman sei während der vielen Nächte an ihrer Seite gewesen und habe Park beruhigt. „Ich liebe dich, Paul. Mehr als ich je sagen kann“, schrieb die 32-Jährige in ihrem Posting.