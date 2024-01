Holdener: „Ich muss zuerst wieder laufen lernen“

Ein bitterer Sturz mit Folgen! Das Malheur passierte am 11. Dezember während des Trainings in Pozza di Fassa. Holdener stürzte ins Sicherheitsnetz und erlitt eine Fraktur am linken Sprunggelenk. Beim Aufprall wurden beide Ski zerstört. Es wäre wohl glimpflicher ausgegangen, wäre das B-Netz nicht gleich neben dem Slalom-Lauf aufgestellt gewesen. „Ich hätte zwei Meter mehr Platz gebraucht. So war es halt Pech“, schildert sie dem Schweizer „Blick“.