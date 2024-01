Weltstar trifft dank „Krone“ Skistar in Kitzbühel

„Das, was man tut, muss einem Spaß machen“

Was ist sein Erfolgsrezept? „Talent gehört natürlich zu jedem Erfolg dazu, aber das sollte man nicht überschätzen. Bei mir ist es eigentlich harte Arbeit gewesen. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass das, was ich mache, funktioniert - ich war davon überzeugt und habe daran geglaubt“, erzählt er. Es habe Zeiten gegeben, in denen „nichts gegangen ist“, in denen er „15 Stunden am Stück gearbeitet habe“. „Ich hatte Ziele, die ich unbedingt erreichen wollte. Das, was man tut, muss einem Spaß machen. Es muss einen packen. Und ich bin davon überzeugt, dass man niemanden mit Geld oder Ruhm locken kann - wenn es einem nicht packt, kommt man auch nur bis zu einem gewissen Grad“.