Parov Stelar flog lieber unter dem Radar

„Es hat fünf Jahre gedauert, bis wir die Ausstellung realisieren konnten“, erzählt Galerist Christoph Haas. Die Pandemie, ein übervoller Terminkalender bei Parov Stelar und eine zu kleine Galerie standen lange Zeit im Weg. Am Mittwochabend war es in der Galerie Haas & Gschwandtner in der Neutorstraße dann aber endlich so weit: Parov Stelar präsentierte seine Gemälde.