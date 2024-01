KAC behauptet Spitze mit Sieg gegen Graz

In Innsbruck schoss Roy die Gäste aus Salzburg im Alleingang vom Eis. Der 30-jährige Kanadier, vor einigen Jahren noch NHL-Profi bei den Anaheim Ducks, brachte die Tiroler mit vier Toren in Serie komfortabel auf die Siegerstraße. Roy netzte nach 45 Sekunden, im Powerplay nach neun Minuten, in der 19. Minute und erneut in Überzahl im zweiten Drittel (25.). Für den Meister waren Tore von Thomas Raffl (28./Powerplay), Benjamin Nissner (31.) und Florian Baltram (57./Powerplay) zu wenig.