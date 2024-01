Roy-Gala bei großem Sieg gegen den Meister

Innsbrucks Cracks holten am Freitag vor ausverkauftem Haus mit dem 4:3 gegen Salzburg den achten Sieg in den vergangenen neun Spielen. Damit gewannen die Tiroler das direkte Saisonduell gegen die Bullen 3:1, sicherten sich drei wichtige Punkte im Kampf um die Top-6. Am Sonntag (17.30) kommt Linz.