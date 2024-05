Steirerin: „Das Paradies ist zur Hölle geworden“

Freundin vergewaltigt

„Wir haben eine Bürgerwehr gegründet und schützen uns jetzt gegenseitig. Wenn wir etwas zu essen haben wollen, tauschen wir untereinander“, so die 51-Jährige. „Ich war kurz zuvor in Tahiti auf Urlaub. Hätte ich gewusst, was mich zu Hause erwartet, wäre ich dort geblieben.“