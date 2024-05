Rangnick: „Wie im rechten Winkel auf die Autobahn“

Aber die Fitness hat Priorität. Vor allem in der Innenverteidigung: Lienhart und Wöber werden bereits in den nächsten Tagen in Wien mit dem medizinischen Stab des ÖFB arbeiten. „Integratives Training“, vergleicht Rangnick die notwendige Maßnahme mit dem Straßenverkehr: „Sie sind zwar fahrtauglich, aber es wäre so, wie wenn man versucht, im rechten Winkel auf eine Autobahn, auf der es kein Tempolimit gibt, einzubiegen.“