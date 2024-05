Messer-Mord in Algerien beschäftigt Grazer Gericht

Mit diesem Mord, der nun schon fünf Jahre her ist, befasst sich seit Anfang April 2022 in Graz ein Geschworenengericht. Am Mittwoch fand bereits der fünfte Prozesstag statt. Der 27-Jährige fühlte sich bis dato nicht schuldig, sondern gab an, sein Cousin sei der Täter gewesen. Belastend für den Algerier ist aber die Tatsache, dass er sofort nach der Bluttat mit einem Taxi nach Tunesien fuhr und ins Ausland flüchtete. Einige Monate später wurde er in der Steiermark aufgegriffen. Seither sitzt er in Graz in Untersuchungshaft.