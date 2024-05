Wiener gewinnt bei internationalem Speaker Slam

Der Speaker Slam, ein renommierter Rednerwettbewerb von Hermann Scherer ausgerichtet, fand bereits in Metropolen wie New York, München, Hamburg, und Stuttgart statt und hat sich als Plattform für inspirierende und innovative Vorträge etabliert. Trotz einer langen Warteliste und einer anspruchsvollen Vorqualifikation nahmen in diesem Jahr über 130 Teilnehmer aus 18 Ländern teil, die in nur 4 Minuten auf zwei Bühnen ihre Themen präsentierten. Die Veranstaltung wurde live übertragen, und erlangte dadurch eine globale Reichweite. In seiner preisgekrönten Rede sprach der Schauspieler Manfred Dungl (bekannt unter anderem aus: „Copstories“, „Soko Donau“, „Oben Ohne“, „Kommissar Rex“) darüber, wie Menschen in Unternehmen mehr Freude in ihrer zugewiesenen Rolle finden können. Als professioneller Schauspieler und Coach verfügt er über die Erfahrung, dass das Gefühl, die Hauptrolle im eigenen Leben zu spielen, entscheidend für die wahre Erfüllung ist.