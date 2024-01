Kilde hat „Glück, noch am Leben zu sein“

Als die Fotos für dieses Plakat geschossen wurden, war Kildes Welt noch in Ordnung. Der schwere Sturz in Wengen hat vieles verändert. Schulter ausgekegelt und eine tiefe, tiefe Schnittwunde am Unterschenkel. „Ich habe“, gab Kilde in einem Interview zu, „noch nie solche Schmerzen gehabt.“ Den Sturz selber habe er nur noch verschwommen in Erinnerung. Was so besser ist. Denn Freundin Mikaela Shiffrin gab in einem Posting Einblick in das ganze Drama rund um Aleks. „Er hat ehrlich gesagt großes Glück, noch am Leben zu sein“, schrieb die Siegerin des Nachtslaloms von Flachau am Dienstag.