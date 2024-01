Kilde muss erneut unters Messer: „Ist hart, aber…“

„Ich bin jetzt wieder in Innsbruck bei meiner Mutter und meinem Vater und werde heute Nachmittag erneut operiert, um zwei gerissene Bänder in meiner Schulter zu behandeln“, schreibt Kilde am Donnerstag. Der 31-Jährige war in der Zielkurve der Lauberhornabfahrt gestürzt und mit voller Wucht aus spitzem Winkel in das Sicherheitsnetz gekracht. Nach langer Erstversorgung der stark blutenden Wunde vor Ort wurde er per Rettungshubschrauber nach Bern geflogen.