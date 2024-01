Bei Rodelausflug mit Schulklasse schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik

„Durch den Aufprall wurde die 15-Jährige schwer verletzt“, so die Ermittler. Ein Unfallzeuge und die Lehrperson leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Verunfallte wurde mit dem Rettungshubschrauber „Alpin 5“ in die Innsbrucker Klinik geflogen. Dort wurde bei der 15-Jährigen ein Beckenbruch und ein möglicher Leberriss festgestellt. Die 14-Jährige blieb beim Sturz unverletzt.