„Der Rauch kann gerne mal bei uns vorbeischauen“

Gesundheitsminister Johannes Rauch war am Donnerstag am BFI in Linz zu Gast. Grund: Pflegeschülerin Lisa Brandstetter hatte bei einer TV-Sondersendung zum Thema Pflege angerufen, dort mit ihm geplaudert und ihn gleich zum Lokalaugenschein in die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege eingeladen.