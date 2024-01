Sonnenstrom-Projekt im Grünen erhitzt die Gemüter

Ein Beschluss mit Zündstoff wurde vor sechs Monaten in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling gefällt. Mit den Stimmen von SPÖ und Neos wurde eine Fläche am Rande des Biosphärenparks Wienerwald als Grünland/Photovoltaik gewidmet. Die Rathausmehrheit berief sich dabei auf das NÖ Raumordnungsgesetz, das Anlagen mit weniger als zwei Hektar Fläche grundsätzlich erlaubt.